Yunanistan'ın Türkiye bizi taciz etti açıklaması

Her yıl 25 Mart'ta bağımsızlık gününü kutlayan Yunan, etkinlikleri sırasında Türk uçaklarının 2009’dan bu yana ilk kez bu kadar çok hava sahası ihlali yaptğını duyurdu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında Yunanistan'da ‘Bağımsızlık Günü' etkinliklerinde Türkiye’ye ait 8 askeri uçak hava sahalarını 47 kez ihlal ettiğini savundu.

YUNAN MEDYASI KORKTU

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın Türk uçakları hava sahamızı ihlal etti açıklamasından sonra, Yunan medyası isyan etti.

Birçok Yunan gazetesi, 2016’dan beri ilk kez iki ülkenin milli bayramlar sırasında tatbikat ve uçuşlardan kaçınmasına yönelik anlaşmayı görmezden gelerek, Türkiye Yunan hava sahasını ihlal etmiş olduğunu söyledi. Türk uçakları ayrıca 2009’dan sonraki en çok ihlali yaptığını beyan ettiler.

TÜRKİYE'DEN CEVAP

Çipras'ın kovalama iddialarına, Türkiye'den yanıt geldi. Anadolu Ajans'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığı, uçakların rutin görevlerini gerçekleştirdiği belirtildi.