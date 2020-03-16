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Yunanistan'ın yaraladığı 4 mülteci AİHM'e başvurdu

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bazı sığınmacılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

AA | 16.03.2020 - 13:55..
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Sığınmacılar, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında 18 gündür bekliyor.

Yunanistan sınır güçleri, zaman zaman gaz bombaları, tazyikli su ve mermilerle sığınmacılara müdahalede bulunuyor. Üç sığınmacının yaşamını yitirdiği müdahalelerden, çok sayıda kişi etkilendi.

Yaralanan ve gazdan etkilenenlere, bölgedeki sahra hastanesinin yanı sıra kentteki hastanelerde müdahale ediliyor.

AİHM'E BAŞVURDULAR

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan'ın müdahalesi sonucu yaralandığı tespit edilen 4 sığınmacının, avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne  (AİHM) başvurduğunu belirtti.

Yunanistan'ın müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu VİDEO

25 SIĞINMACI DA BAŞVURU HAZIRLIĞINDA

Hak ihlali konularını Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Edirne Barosu'nun takip ettiğini anlatan Kalkan, müdahale sonucu yaralanan 25 sığınmacının da AİHM'e başvuru hazırlığında olduklarını öğrendiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın yaraladığı 4 mülteci AİHM'e başvurdu

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