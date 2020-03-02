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Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Midilli Adası'na lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu mülteciler, ırkçı Yunanların saldırısına uğradı.

AA | 02.03.2020 - 08:49..
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Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Ege üzerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ulaşarak karaya çıkmaya çalışan mültecilere ve o anları görüntüleyen gazetecilere bir grup ırkçı Yunan saldırdı.

"DEFOLUN GİDİN"

Mültecilere ''sizi burada istemiyoruz defolun gidin'' diyerek tepki gösteren yaklaşık 50 Yunan, göçmenlerin karaya çıkmasını engelledi.

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

GAZETECİLERİ DÖVDÜLER

Botu denize iten gruptakiler, daha sonra haber takibi yapan gazetecilere saldırdı.

İki Alman gazeteciyi darbeden ırkçılar, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor ViDEO

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor

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