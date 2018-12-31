taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2821
Euro
6.0434
Altın
1280.85
Borsa
90474.11
Gram Altın
217.363

Yunanlar yılbaşını Türkiye'de kutlayacak

Balıkesir’in Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda her yıl yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk bu sene yaşanmadı. Yunan ve Bulgarların, yeni yıl tercihi ise Edirne oldu.

DHA | 31.12.2018 - 11:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Yunanlar yılbaşını Türkiye'de kutlayacak

Yeni yıl için Ayvalık'tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan, 4 gemiden yalnızca 2’si sefer gerçekleştirdi.

"ADA ESNAFI ŞOKE OLACAK"

Yılbaşı öncesinde Deniz Hudut Kapısı’nda yoğunluğun oluşmamasını son dönemde dolar ve eurodaki yükselişe bağlayan tur sahibi Ahmet Jale, "Ayvalık’ta Midilli’ye sefer yapan 4 firma olmasına rağmen, sadece iki firma sefere çıktı. Toplamda 150 yolcu ile Midilli’ye geçiyoruz. Türkler geliyor diye hazırlık yapan ada esnafı da şoke olacak." dedi.

Yunanlar yılbaşını Türkiye'de kutlayacak

EDİRNE'YE AKIN ETTİLER

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de ise, yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, yılbaşını kutlamak için otelleri doldurdu. Gümrük kapılarından hızlı geçişin sağlanması için de yoğun bir çalışma var.

Yunanlar yılbaşını Türkiye'de kutlayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

183
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

106
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

85
Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

40
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

30
Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

23
CHP ile İyi Parti'nin belediye paylaşımı sürüyor

CHP ile İyi Parti'nin belediye paylaşımı sürüyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir