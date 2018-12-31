Yunanlar yılbaşını Türkiye'de kutlayacak

Yeni yıl için Ayvalık'tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan, 4 gemiden yalnızca 2’si sefer gerçekleştirdi.

"ADA ESNAFI ŞOKE OLACAK"

Yılbaşı öncesinde Deniz Hudut Kapısı’nda yoğunluğun oluşmamasını son dönemde dolar ve eurodaki yükselişe bağlayan tur sahibi Ahmet Jale, "Ayvalık’ta Midilli’ye sefer yapan 4 firma olmasına rağmen, sadece iki firma sefere çıktı. Toplamda 150 yolcu ile Midilli’ye geçiyoruz. Türkler geliyor diye hazırlık yapan ada esnafı da şoke olacak." dedi.

EDİRNE'YE AKIN ETTİLER

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de ise, yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, yılbaşını kutlamak için otelleri doldurdu. Gümrük kapılarından hızlı geçişin sağlanması için de yoğun bir çalışma var.



