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Yunanlılar hamile kadını dövüp parasını aldı

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Yunanistan'a geçen 6 aylık hamile kadın, Yunanlılar tarafından dövülerek Türkiye'ye yollandı.

İHA | 04.03.2020 - 02:59..
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Afganistan uyruklu Sadık Muhammedi (31) ve 6 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) 3 çocuğu ve eşinin kardeşiyle birlikte 2 gün önce Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

YUNANLILAR DÖVÜP PARALARINI ALDI

Yunanistan'a geçer geçmez, Yunan askerlerince gözaltına alınarak paralarına ve cep telefonlarına el konulan Afgan aile, Türkiye'ye gönderildi. Parasız ve kıyafetsiz ortada kalan Afgan aile daha sonra Edirne üzerinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine geldi.

İNŞAATA SIĞINDILAR

Burada bulunan Yeşil Liman koyunda yapım aşamasındaki bir inşaata sığınan aile, penceresiz ve kapısız inşaatta kalıyor. Yemeğe ve içmeye bir şeyleri olmadıkları gibi aynı zamanda kalacak bir yerleri de olmayan aileye sağlık ekipleri sahip çıktı. Afgan aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Yunanlılar hamile kadını dövüp parasını aldı

HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Gıda ve battaniye yardımının ardından Afgan ailenin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, 6 aylık hamile Zehra Caferi'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Burada yapılan kontrollerin ardından hamile kadın kontrol amaçlı olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunanlılar hamile kadını dövüp parasını aldı

Yunanlılar hamile kadını dövüp parasını aldı

Yunanlılar hamile kadını dövüp parasını aldı

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