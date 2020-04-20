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Yunus polislerinden konser veren gence destek

Sultangazi'de sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan komşularına mini konser verirken, görevli yunus polisleri siren çalarak eşlik etti.

DHA |
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Yunus polislerinden konser veren gence destek

İstanbul Sultangazi'de 20 ve altı yaş altı sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evlerinin balkonundan gitar çalarak şarkı söyledi.

Komşuları, balkon ve pencerelere çıkarak konseri ilgiyle izledi. Komşuları, gence eşlik ederken, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

SİRENLE DESTEK

Devriye görevindeki yunus polis ekipleri, tesadüfen mini konserin verildiği sokaktan geçti. Gitarıyla komşularına mini konser veren gence, polisler de siren çalarak destek verdi. Polisler, daha sonra genci alkışlayarak sokaktan ayrıldı.

Yunus polislerinden konser veren gence destek ViDEO

"BUGÜNLER DE GEÇECEK"

Muhammet Yuşa Kaynak, "Aynı zamanda bize de moral oluyor. 20 yaş altı olduğum için ben 1.5 aydır evdeyim. Daha 19 yaşındayım. Biz de dışarı çıkamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Normalde çok gezen bir insanım. Her yere gidip oturan, gitar çalıp, müzik söyleyen birisiyim. Ben de balkonda yapmaya karar verdim bunu. İnsanları eğlendirelim biraz. Ailemle balkonda oturuyoruz. Bu şekilde kendimizi motive ediyoruz. Bugünler elbet bir gün geçecek. İnşallah hep beraber sokağa çıkacağız. Her şey eskisi gibi olacak." dedi.

Yunus polislerinden konser veren gence destek

Yunus polislerinden konser veren gence destek

Yunus polislerinden konser veren gence destek

Yunus polislerinden konser veren gence destek

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