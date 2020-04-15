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Yunus timleri caddelerde 'evde kalın' uyarısı yaptı

Bursa'da işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşlara ’evde kal’ anonsu yaparak çağrıda bulundu.

İHA |
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Yunus timleri caddelerde 'evde kalın' uyarısı yaptı

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı.

Yunus timleri, Bursa’nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, ’evde kal’ çağrısında bulundu.

"MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.

Yunus timinden caddelerde eş zamanlı ’evde kal’ çağrısı -1

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