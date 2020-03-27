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Yurda getirilen 70 kişi yurtta karantinaya alındı

Türkiye'ye 2 ülkeden getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları yurda yerleştirildi.

İHA | 27.03.2020 - 06:58..
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor.

MOLDOVA VE YUNANİSTAN'DAN GETİRİLDİLER

Moldova ve Yunanistan’dan akşam saatlerinde gelen toplam 70 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu’na yerleştirildi.

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Yurda getirilen 70 kişi yurtta karantinaya alındı

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN 398 KİŞİ BOLU'DA KARANTİNADA

Bolu’da, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 69'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20’si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna, 42'si Bulgaristan ve 40’ı Moldova’dan toplam 398 kişi karantina altına alınmış oldu.

Yurda getirilen 70 kişi yurtta karantinaya alındı

Yurda getirilen 70 kişi yurtta karantinaya alındı

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