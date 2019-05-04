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Yurda kaçak yollarla giren Suriyeliler yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen yaşları 14 ila 17 arasında değişen Suriye uyruklu 5 kız yakalandı.

DHA | 04.05.2019 - 08:46..
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Kırıkhan- Reyhanlı karayolu üzerinde uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 42 BA 711 plakalı otomobilde kimlik kontrolü yaptı.

5 KIZ ÇOCUĞU YAKALANDI

Kontrollerde, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Suriye uyruklu 5 kız çocuğunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Kızlar ile yanlarındaki bazı şuçlardan sabıkası bulunan Suriye uyruklu D.H. (33) ve İ.B.S. (41) gözaltına alındı.
Kız çocukları, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, iki şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeliler yakalandı

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