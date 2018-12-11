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Yurt dışında yaşayanlar için bedelli başvurusu başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 10:30..
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin, dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan ‘uzaktan eğitim’ ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden ‘T.C. Millî Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı’ adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır” denildi.

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