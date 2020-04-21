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Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık ve aylık artışta

Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Mart 2020 verileri açıklandı. Buna göre yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 12,43, aylık ise yüzde 3,48 artış gösterdi.

Haber Merkezi |
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Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık ve aylık artışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yayınladığı verilerle ekonomik ve sosyal alandaki son durumu gözler önüne sererek, değerlendirme yapılmasına ışık tutuyor.

TÜİK'in yayınladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,43 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 9,92 artış gösterdi.

(YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2020)
Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık ve aylık artışta

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALATTA YILLIK ARTIŞ OLDU


Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 14,70, imalatta yüzde 12,38 artış olarak gerçekleşti. 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 10,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 21,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,01 artış, enerjide yüzde 38,45 azalış, sermaye malında ise yüzde 15,44 artış olarak gerçekleşti.


SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT, AYLIK ORANDA ARTTI


Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,38, imalatta yüzde 3,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 3,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,90, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,26 artış, enerjide yüzde 34,04 azalış, sermaye malında yüzde 5,06 artış olarak gerçekleşti.


YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 38,45 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLDÜ


YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 38,45 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 29,39, tütün ürünleri yüzde 24,16, elektrikli teçhizat yüzde 17,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


AYLIK AZALIŞ DA SADECE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE YAŞANDI


YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 6,23, tekstil ürünleri yüzde 6,07, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,96, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Fotoğraf: AA

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