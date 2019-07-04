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Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

Adıyaman'da yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.

AA | 04.07.2019 - 13:53..
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ile böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

600 BÖCEK BULUNDU

Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.

Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.

Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

Yurt dışına böcek kaçırmak isteyen profesörlere para cezası

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