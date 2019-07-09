Yurt dışına çıkış harcında rakam 3 katına çıkabilir

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.

15 LİRADAN 50 LİRAYA...

Muş, 15 liralık yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini söyledi.

Aynı teklifte dikkat çekici bir ayrıntı daha var.

35 LİRA GENEL BÜTÇEYE

Teklifin 20. maddesindeki "Bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmekte ve çıkış başına 15 TL'yi aşan miktarın genel bütçeye gelir kaydedilmesi sağlanmaktadır." ifadesi dikkat çekti.

150 LİRA OLABİLİR

Bu ifadeye göre; teklif yasalaşırsa 15 liralık pul, 50 lira olacak. Cumhurbaşkanı'nın vereceği karar durumuna göre bu rakam 50 liradan 150 liraya çıkabilir.