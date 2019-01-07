Yurt dışındaki vatandaşları dolandıran çete çökertildi

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kamu kurum ve kuruluş çalışanları aracılığıyla senetler hazırlayarak, yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'de bulunuyormuş gibi gösterip, sahte kimliklerle usulsüz tebligatlar yaptıklarını ve icra yoluyla mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen kişilerin kimliklerini, teknik ve fiziki takip sonrası belirleyen ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye gönderilen şüphelilerden 9'u, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



