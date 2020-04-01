Yurt dışından emeklikte eksik belge süreleri uzatıldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınının hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor.

EKSİK BELGE SÜRESİ UZATILDI

‪Bu çerçevede yurt dışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyen vatandaşların eksik belge tamamlama süreleri uzatıldı...

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yurtdışı borçlanmasıyla ilgili yaptığı yeni düzenlemeyi açıkladı.

Sarıkaya yurt dışı borçlanma sürelerinin uzatıldığını belirterek "Yurt dışında yaşayan ve bizim için çok değerli olan kardeşlerimizin içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte tüm talepleri ve sorunlarıyla yakından ilgilendiğimizden kimsenin şüphesi olmamasının bir defa daha altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı



