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Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

Türkiye'ye gelen öğrencilerin bir bölümü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

İHA | 22.03.2020 - 07:07..
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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor.

Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

İLK ETAPTA 74 ÖĞRENCİ GETİRİLDİ

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Kazakistan ağırlıklı olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenci değişim programı ve ERASMUS projeleri kapsamında yurt dışında bulunan 74 öğrenci önce İstanbul Havaalanı’na ardından de otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

Polis nezaretinde getirilerek karantina altına alınan öğrenciler binaya girişlerinde sağlık taramasına tabi tutuldular.

Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

101 ÖĞRENCİ DAHA ÇORLU'YA GETİRİLECEK

Gecenin ilerleyen saatlerinde Çorlu’ya 101 öğrencinin daha getirileceği ve Çorlu’daki öğrenci yurdundan toplam 175 öğrencinin karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

Öğrencilerin 14 gün boyunda karantina altında kalacakları ve bu süre zarfında sağlık ekiplerince sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği de belirtildi.

Yurt dışından getirilen öğrenciler karantinaya alınıyor

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