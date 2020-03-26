Yurt dışından getirilen öğrencilerden alkışlı destek

İş dünyasının başarılı isimlerinden Serdar Aslan ile tecrübelerini aktardığı İş Yaşamı kategorisindeki kitabı ‘Söyleyince Kızıyorlar’ ve iş dünyası üzerine konuştuk…

Bir polisin yaşlı bir adama dışarı çıktığı için yüksek sesle bağırdığı anlarda çekilen görüntülerden sonra, polisin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

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Çiftçilere 1.9 milyar liralık destek ödemesi yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üreticilere yarından itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını aktardı.