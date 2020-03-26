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Yurt dışından getirilen öğrencilerden alkışlı destek

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilerek yurtlara yerleştiren öğrenciler, sağlık çalışanları ile askerleri alkışlayarak destek oldu.

İHA | 26.03.2020 - 13:32..
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Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar, sağlık çalışanları için her gün pencelerden alkış tutarak destek oluyor.

PENCERELERDEN MORAL ALKIŞI

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle 14 günlük süreyle Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan getirilen 577 öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisine yerleştirildi.

Pencerelere çıkan öğrenciler sağlık çalışanları, asker ve polise alkışla destek verdiler.

Yurt dışından getirilen öğrencilerden alkışlı destek

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ ALDI

‘En büyük Türkiye' sloganları atıp, İstiklal Marşı okuyan öğrencilere, yurdun güvenliğini sağlayan polisler de öğrencilere siren çalarak karşılık verdi.

Kısa sürede sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler kullanıcalar tarafından ilgi gördü.

Yurt dışından getirilen öğrencilerden alkışlı destek

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