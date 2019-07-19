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Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından gelen yolcularında getirdiği cep telefonlarının maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseltildi

DHA | 19.07.2019 - 03:29..
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Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yolcuların beraberinde getirdiği telefonların kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

500 LİRADAN BİN 500 LİRAYA

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

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Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

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