Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yolcuların beraberinde getirdiği telefonların kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
500 LİRADAN BİN 500 LİRAYA
Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.
GEÇEN YIL DA YÜZDE 300 ZAM GELMİŞTİ
Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.