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Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Türkiye'nin birçok yerinde meydanları dolduran vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 02:42..
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Türkiye'nin bir çok şehrinde yılbaşı kutlamaları coşkuyla kutlandı. Kimileri yüzerek, kimileri balon uçurarak, kimileri ise sıra gecesi düzenleyerek...

İSTANBUL

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, şüphelendiği kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı.

Kadıköy'de yılbaşı coşkusu VİDEO

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Kentin Kadıköy, Beşiktaş ve diğer merkezi yerlerinde de yeni yılı dışarıda karşılamak isteyen vatandaşlar, yeni yıla girerken eğlenceli vakit geçirdi.

Mahalle sakinleri yeni yıla tencere ve tava çalarak girdi VİDEO

ANKARA

Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe Güvenpark ve çevresinde kalabalıklar oluşturdu.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişek attı.

Kızılay'da yeni yıl coşkusu VİDEO

 

İZMİR

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla merhaba dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı coşkuyla karşılandı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2018'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar yeni yılı beklerken horon tepti, kızaklarla kayak yaptı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Kayak pistinde, yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

ANTALYA

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden bulunduğu grup, 2019 yılını da denize girerek karşıladı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

ERZURUM

Meydanları dolduran vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı
Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla karşılandı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, turistlere kar üzerinde ikramda bulunuldu.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

NEVŞEHİR

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı peri bacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Ürgüp, Avanos ilçeleri ile Göreme, Çavuşin ve Uçhisar beldeleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılan turistler, yeni yıla eğlenerek girdi.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama


Turistik tesislerin bulunduğu alanlarda yılbaşı gecesi yapılan ışıklandırmalar ve süsler, güzel görüntüler oluştururken bazı konuklar, eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında ısınarak eğlendi.

Uçhisar beldesinde peri bacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen havai fişek gösterisi, karla kaplı Kapadokya manzarasına renk kattı.

MUĞLA

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Marmaris ve Bodrum'da vatandaşlar yeni yılı yoğun yağış altında karşıladı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu.

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama


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