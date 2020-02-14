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Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil

Olumusuz hava koşulları ve kar yağışı yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Yurt genelinde 27 ilde eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.

AA | 14.02.2020 - 02:43..
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Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil

Yurdun büyük bölümünde  olumsuz hava koşulları ve kar yağışı etkili oluyor.

Yurt genelinde 27 ilde ve birçok ilçede, 14 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Şanlıurfa, Hatay, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Sivas, Erzincan, Kars, Nevşehir, Gaziantep, Tunceli, Artvin ve Van.

Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

Kayseri'nin Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar tatil edildi.

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki köyler ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde, Rize'nin Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.

Tokat'ın Almus, Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde de eğitim yapılmayacak.

Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatil


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