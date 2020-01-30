Yurt genelinde Duman 9 Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 il genelinde sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün mamulü, tekel bayiler gibi iş yerlerine operasyon yapıldı.

4 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Yapılan operasyonda; 4 bin adet iş yerinde baskın arama yapıldı. 527 şahsa adli idari işlem yapıldı, 79 şahıs gözaltına alındı ve 12 aranan şahıs yakalandı.

91 BİN KAÇAK SİGARA

İş yerlerinde yapılan aramalarda; 91 bin 551 paket kaçak sigara, 1 milyon 412 bin 34 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 1 milyon 411 bin 492 adet boş makaron, 16 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 687 kilo nargile veya pipo tütünü, bin 123 adet kaçak sigarillo, 326 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 8 bin 353 adet mükerrer bandrol, bin 126 adet sahte bandrol, 280 adet makaron doldurmaya yarayan makine, 311 şişe ve 221 litre kaçak sahte alkollü içki, 7 adet ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 114 adet fişek, 129 kilo kaçak çay ve 2 bin 154 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 206 adet iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 adet iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında idari para cezası uygulandı.