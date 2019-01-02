Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

Türkiye 2019'un ilk günlerini yağışlı hava ile karşılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE YAĞMUR

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde, buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji verilerine göre; İstanbul'da cuma ve cumartesi kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

5 GÜN YAĞIŞLI

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul ile birlikte tüm Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bölgesel olarak perşembe gününe kadar özellikle doğu kesimlerde kar ve yağmur beklenirken, hafta sonuna kadar da yurdun iç kesimlerinde kar yağışı görülecek.

5 gün boyunca ülke genelinde, yağışlar etkisini sürdürecek.