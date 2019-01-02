taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3195
Euro
6.097
Altın
1285.67
Borsa
90791.59
Gram Altın
219.358

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

Yurt genelinde bugün hava durumunun; kar, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AA | 02.01.2019 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye 2019'un ilk günlerini yağışlı hava ile karşılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

KAR VE YAĞMUR

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde, buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji verilerine göre; İstanbul'da cuma ve cumartesi kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

5 GÜN YAĞIŞLI

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul ile birlikte tüm Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bölgesel olarak perşembe gününe kadar özellikle doğu kesimlerde kar ve yağmur beklenirken, hafta sonuna kadar da yurdun iç kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

5 gün boyunca ülke genelinde, yağışlar etkisini sürdürecek.

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava bekleniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

129
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

18
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

165
2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

65
İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

62
İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

30
Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir