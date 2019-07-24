taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7079
Euro
6.3671
Altın
1420.21
Borsa
102556.15
Gram Altın
260.997

Yurt genelinde kuvvetli yağış devam edecek

Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İHA | 24.07.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Sıcaklıkların gün boyu 'nasıl' devam edeceğini merak edenlerin gözü Meteorolojide.

Alınan tahminlere göre yurt genelinde fark edilir bir sıcaklık değişimi olmasa da, belli bölgeler yağış almaya devam edecek.

Yağışlar özellikle Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde etkisini gösterecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde kuvvetli yağış devam edecek

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

56
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

42
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

120
Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

46
Merve Sevi dantelli mayosuyla poz verdi

Merve Sevi dantelli mayosuyla poz verdi

19
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir