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Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağışlar, Doğuya doğru ilerlerken Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar düşecek.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 11:08..
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Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DAHA ÇOK YAĞMUR VE SAĞANAK ETKİLİ

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Öte yandan; Antalya Körfezi'nde, İskenderun Körfezi'nde hortum görülebilir.

Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

RİSK TAŞIYOR

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları, Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor. İstanbul'da yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ara veren yağışların ise pazartesi gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle karayelle birlikte Marmara Bölgesi'nde yağış ve rüzgarlar artacak.

Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

BAZI İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA TAHMİNİ

Edirne: Çok bulutlu, yağmurlu 11 derece

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu 9 derece

Kocaeli: Çok bulutlu, yağmurlu 9 derece

Denizli: Çok bulutlu, yağmurlu 9 derece

İzmir: Çok bulutlu 13 derece

Antalya: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 6 derece

Bolu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, 5 derece

Kastamonu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, 5 derece

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, 11 derece

Trabzon: Parçalı bulutlu, 10 derece

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