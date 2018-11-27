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Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor

Yurt genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış olacak. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.

İHA | 27.11.2018 - 08:53..
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Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun güneybatısında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7,15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12,18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12,18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11,20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9,18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15,21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13,20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı eksi 4,7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 3,11

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