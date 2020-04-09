Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, yurdun çeşitli kentlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu görülen Süper Ay karşısında insanlar büyülendi.

İSTANBUL'DAN SÜPER AY MANZARASI

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi ortaya çıkıyor.

İstanbul'da yaşayan insanlar da bu görüntüye, "Evde kal" yazısıyla beraber şahit oldu.

ANKARA'DA "SÜPER AY" MANZARASI

"Süper Ay", Ankara'dan da yer yer ağaçların arkasına saklanmış olarak görüldü.

SAKARYA'DAN "SÜPER AY" GÖRÜNTÜSÜ

Görenleri şaşkına çeviren "Süper Ay", Sakarya'da da olduğundan büyük ve net görüldü.

Tunceli Ovacık "Süper Ay" manzarası

EDİRNE'DE "SÜPER AY"

"Süper Ay", Selimiye ve Üç Şerefeli Cami ile birlikte ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'DA "SÜPER AY"

Normalden daha büyük ve parlak Süper Ay, Tekirdağ'da da görüldü.

Adıyaman'da "Süper Ay"