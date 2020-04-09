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Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği "Süper Ay" bu yılda gerçekleşti. Birçok bölgede ortaya çıkan bu görüntü, görenleri büyüledi.

İHA |
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Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, yurdun çeşitli kentlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu görülen Süper Ay karşısında insanlar büyülendi.

İSTANBUL'DAN  SÜPER AY MANZARASI

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi ortaya çıkıyor.

İstanbul'da yaşayan insanlar da bu görüntüye, "Evde kal" yazısıyla beraber şahit oldu.

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

ANKARA'DA "SÜPER AY" MANZARASI

"Süper Ay", Ankara'dan da yer yer ağaçların arkasına saklanmış olarak görüldü.

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

SAKARYA'DAN "SÜPER AY" GÖRÜNTÜSÜ

Görenleri şaşkına çeviren "Süper Ay", Sakarya'da da olduğundan büyük ve net görüldü.

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Tunceli Ovacık "Süper Ay" manzarası

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

EDİRNE'DE "SÜPER AY"

"Süper Ay", Selimiye ve Üç Şerefeli Cami ile birlikte ortaya çıktı.

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

TEKİRDAĞ'DA "SÜPER AY"

Normalden daha büyük ve parlak Süper Ay, Tekirdağ'da da görüldü.

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Adıyaman'da "Süper Ay"

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

Yurt genelinden Süper Ay manzaları

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