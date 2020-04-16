Cezayir'den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320'si Tokat'ta KYK yurtlarında karantinada tutulmaya devam ederken, pozitif vaka rastlanmayan yurtta kalan vatandaşlardan 3’üne doğum günü sürprizi yapıldı.
ÖZEL GÜNLERİ UNUTULMADI
Doğum günleri aynı güne denk gelen Adanalı Bülent Yılmaz (65), Osmaniyeli Ali Rıza Kaçmaz (59) ile Samsunlu Mürsel Çakır'a (39) yurt personeli tarafından özel yaş pasta yaptırıldı.
Sürpriz karşısında mutlu olan vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.
Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü ViDEO