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Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü

Cezayir'den Tokat'a getirilerek karantinaya alınan vatandaşlardan 3'ünün doğum günleri, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.

İHA |
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Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü

Cezayir'den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320'si Tokat'ta KYK yurtlarında karantinada tutulmaya devam ederken, pozitif vaka rastlanmayan yurtta kalan vatandaşlardan 3’üne doğum günü sürprizi yapıldı.

ÖZEL GÜNLERİ UNUTULMADI

Doğum günleri aynı güne denk gelen Adanalı Bülent Yılmaz (65), Osmaniyeli Ali Rıza Kaçmaz (59) ile Samsunlu Mürsel Çakır'a (39) yurt personeli tarafından özel yaş pasta yaptırıldı.

Sürpriz karşısında mutlu olan vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.

Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü ViDEO

Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü

Yurtta kalan karantina misafirlerine sürpriz doğum günü

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