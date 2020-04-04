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Yurtta karantinada kalanlara mini konser

Düzce'de KYK yurdunda karantina süresini doldurmaya çalışanlar müzik grubunun konseri ile keyifli anlar geçirdi.

İHA |
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Yurtta karantinada kalanlara mini konser

Koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek, Hırvatistan’dan Türkiye’ye gelen ve 14 gün Düzce Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda karantina süresini dolduranlara Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi müzik grubu konser verdi.

Karantina yurdu, verilen konserle şenlendi

HEM DİNLEDİLER, HEM TEMPO TUTTULAR

Yurttaki odalarında karantina süresini dolduran vatandaşlarda cep telefonları canlı yaptığı konserde zaman zaman tempo tutarak çalan müziklere eşlik etti.

Yurtta karantinada kalanlara mini konser

KARANTİNADA BAĞLAMASIYLA EŞLİK ETTİ

Gün boyu odalarında kalan ve karantina süresini doldurmaya çalışanlardan bazıları ise odasındaki bağlaması ile çalan müziklere eşlik etti. Karantinadakilere iyi zaman geçirtmek amacıyla konser verdiklerini dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; karantina uygulamasında olanlar için çeşitli sürprizler organizasyonlarına devam edeceklerini de dile getirdi.

Yurtta karantinada kalanlara mini konser

260 KİŞİ KALIYOR

Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan gelen 260 kişinin kaldığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor bakanlığı tarafından gönderilen kitap ve karanfillerde karantinadaki vatandaşlara dağıtıldı.

Yurtta karantinada kalanlara mini konser

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