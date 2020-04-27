Yurtta misafir edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının Ramazan'ı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 21 Nisan'da Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, 23 Nisan'da ise 7'si bebek 337 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Yurt dışından getirilen toplam 570 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsünde 14 günlük karantina sürecine alındı.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Ordu'dan Almanya'ya aile ziyareti için giden ve alınan önlemler sonucu geri dönemeyen Metin Çakır, "Hamburg Konsolosluğu'yla iletişime geçtik. Birkaç gün geçtikten sonra telefon geldi. 21 Nisan itibarıyle 14 gün karantina şartı ile Sivas'a geldik. Gerekli pasaport kontrollerinin ardından buradaki yurtlara yerleştirildik. Gerekli işlemlerin ardından memleketimize ülkemize kavuştuk. Yurda geldiğimizde bizleri her odada 1 kişi kalacak şekilde yerleştirdiler. Şu an hamdolsun ülkemizdeyiz. Allah bir daha böyle bir hastalığı böyle bir salgını yaşatmasın. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

"İYİ Kİ BU BAYRAĞIN ALTINDA YAŞIYORUZ"

İstanbul'da yaşayan ve 2 aylığına Almanya'ya gittikten sonra karantina için Sivas'a getirilen Semra Demirkol ise virüs nedeniyle babasını kaybettiğini belirterek, "21 Nisan günü Sivas'a geldik. Buradaki görevliler, herkes bizlerle çok iyi ilgileniyor. Herkesten Allah razı olsun. Benim için bu süreç bu çok acı geçti. Benim babam bu virüsü cuma namazına gittikten sonra kaptı. 22 gün hastanede kaldı. Virüsten kurtulduğu halde diğer organları hasar gördüğü için babam vefat etti. Burada da çok iyi imkanlarda kalıyoruz. Herkes çok iyi davranıyor. Her şeyimiz var. İyi ki vatanımız var. İyi ki Türkiye'deyiz. İyi ki bu bayrağın altında yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.