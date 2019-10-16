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Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ına düzenledikleri etkinlikle destek verdi.

DHA | 16.10.2019 - 19:24..
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Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi.

Programa KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve yurtlarda kalan yaklaşık 500 kız öğrenci katıldı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurtlarda kalan öğrenciler de odaların pencerelerinden Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Kız öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi.

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek


Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

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