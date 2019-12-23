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Yürüme engelli Suriyeliyi Türkiye sevindirdi

Yıllardır tekerlekli sandalye bekleyen Suriyeli, hayallerine Türkiye sayesinde kavuştu.

İHA | 23.12.2019 - 16:34..
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Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel abyad’a bağlı Mişerfe köyünde yaşayan Hüseyin Esmaile'nin hayali gerçek oldu.

Tekerlekli sandalye isteğini sahada bulunan Türk askeri birliklerine bildiren Hüseyin Esmaile’nin talebine, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla Türk Kızılayı cevap verdi.

Çeşitli insani yardım malzemelerini dağıtmak üzere Telabyad’da bulunan Kızılay görevlileri, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etmek üzere Mişerfe köyüne gitti.

"TÜRK KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Doğuştan iki bacağı sakat olan ve yürüyemeyen 37 yaşındaki Hüseyin Esmaile’yi sırtına alarak evden çıkaran Kızılay görevlisi, engelli adamı tekerlekli sandalyeye oturttu. Yıllardır hasretini çektiği ve büyük ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesine kavuşan Esmaile, “Türk askerine, Türk kardeşlerime ve Kızılay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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