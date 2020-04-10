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Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yürüme veya koşma esnasında virüse yakalanabilme ihtimali ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz

Tüm dünyayı esir eden koronavirüs, yayılmaya ve bu sürede can almaya devam ediyor...

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin en çok mücadele verdiği konuların başında ise evde kal çağrıları yer aldı...

Ancak gittikçe güzelleşen havalar sonrası insanlar, yavaş yavaş kendini dışarı atma çabasında...

SOSYAL MESAFE DİKKAT EDİLMELİ

Karantinanın uygulandığı ülkelerin çoğunda koşu, yürüyüş, bisiklet gibi spor aktiviteleri, kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Ancak Belçika'nın KU Leuven ile Hollanda merkezli TU Eindhoven üniversitelerinin ortak araştırmasında, spor yaparken hareket halindeki kişinin özellikle geride bıraktığı hava akımından kaçınmasının önemine dikkat çekiyor.

Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz

KOŞARKEN VEYA YÜRÜRKEN VİRÜSE YAKALANABİLİRSİNİZ

Euronews'te yer alan habere göre; birçok ülkede üzerinde durulan 1-2 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz halde iken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülüyor.

Ancak koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz

Söz konusu üniversitelerdeki araştırmacılar, yaptıkları simülasyonlar sonrası bu sonuca ulaştı. Çalışmada yan yana, çaprazlama olarak birbirinin arkasında olanlar ile aynı çizgi üzerinde birbirinin arkasında olanların hareket halindeyken ortaya çıkardıkları salya partikülleri simüle edildi.

MESAFE 10 METRE OLMALI

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar hareketli grafikler ile canlandırıldı. Buna göre koşan kişinin geride bıraktığı damlacıklardan oluşan bulut kümeleri, açıkça görülüyor.

Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz

Araştırmayı yürütenleren Prof. Bert Blocken, sadece öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler bıraktığını söyledi. Blocken, hareket halindeki kişinin geride bıraktığı partikülerlerin hemen yere düştüğünü ancak bunun, arkadaki kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla simülasyona göre spor yapan kişilerin aynı çizgi üzerinde hemen birbirlerinin arkasında olmaları, bulaşıcı hastalık kapma riskini de artırıyor.

Araştırmacılar, aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 metre, koşu ya da bisiklet sporu yapanlar arasında ise bu mesafenin 10 metre olması görüşünü ortaya koyuyor.

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