Bursa'da ayağından tedavi gören çaycının ilginç çözümü

52 yaşında yürümekte zorluk çeken çaycı, belirli bir süre kaykay dersi aldıktan sonra çayları elektrikli kaykay ile dağıtmaya başladı.

İŞE GİDEMEYECEK DURUMA GELDİ, KAYKAY ÖĞRENDİ

Bursa'da özel bir fabrikada çalışırken 15 yıl önce işten çıkarılan ve küçük bir çay ocağı açan Vedat Güngör (52), günde yaklaşık 10 kilometre yol kat ettiği için çeşitli sağlık problemleriyle karşılaştı. İşini yapamayacak duruma gelen Güngör, ilginç bir yönteme başvurarak çay ocağını işletmeye devam etti. İşletmesini kapatmayan Güngör, müşterisinin oğlundan gördüğü elektrikli kaykay satın alarak kullanmayı öğrendi. Belirli bir süre kaykayla pratik yapan Güngör artık elektrikli kaykay ile müşterilerine çay dağıtıyor.

"TEDAVİ İŞE YARAMADI, MÜŞTERİMİN OĞLUNDA GÖRDÜM, KAYKAY ALDIM"

Kaykay ile çay dağıtmaya başladığından beri ağrılarının azaldığını ve müşterilerin memnuniyetinin artığını dile getiren Vedat Güngör, "Daha önce özel bir fabrikada çalışıyordum fakat işten çıkardılar. Bende bunun üzerine kenarda bulunan bir birikimim bile bu iş merkezinde bir çay ocağı satın aldım. Çalıştığım yerde neredeyse günde 10 kilometre yürüyorum, rahatsızlandım. Bu rahatsızlıkla ilgili baya bir tedavi gördüm. Yaklaşık 1 sene boyunca tedaviden sonuç alamadım ve yürümekte zorluk çekmeye başladım. Çeşitli yollara başvurduk fakat bir türlü olumlu sonuç alamadım. Birgün, bir müşterimizin oğlunda elektrikli kaykay gördüm. 'Bende binebilir miyim' diye sorunca denememi söylediler. Önce oğlumun desteği ile üzerine çıktım, 1 saat deneme yapınca artık yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Daha sonra müşteriye çay götürür hale geldim, duruma baktığımda beni yormadığını gördüm. Hemen bir elektrikli kaykay siparişi verdim.

Yürümekte zorluk çeken çaycının ilginç çözümü





"8 AYDIR KAYIYORUM"

Kaykay gelince artık bütün işlerimi onunla halletmeye başladım. Müşteriler de bu uygulamadan memnun kaldı çünkü çaylar daha hızlı ve sıcak gitmeye başladı. Elektrikli kaykaya bindikten sonra doktora gitmeyi kestim, inanın ayağıma vurulan iğne sayısını unuttum, ama maalesef hiç bir tedaviden de sonuç alamadım. Aslında ne kadar çok yürürsem o kadar çok ağrıyor ayaklarım, bende ne kadar az yürürüm diye hesap ederken kaykay ile karşılaştım. Beni kaykay üzerinde gören müşteriler şaşırarak, 'Kaykay üzerinde nasıl böyle duruyorsun Çayları dökersin' diye tepki gösterdiler. Ama neyse ki kötü bir şey olmadı ilk bir hafta biraz acemilik çeksek de 8 aydır kullanıyorum, ve memnunum. Hakikaten işi bırakma noktasındaydım ama şuanda çok rahatım" diye konuştu.