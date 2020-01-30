Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'nde yaiayan Mustafa Bal, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 19 yaşındaki oğlu Erkan Bal için, evinin balkonuna demir çubuklar üzerinden ulaşabilen asansör yaptırdı.

"MERDİVENDEN İNİP ÇIKARMAK ZORLAŞTI"

Baba Bal, yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemediğini belirterek, "Ortaokul ikinci sınıftan bu yana kendi imkanlarımla okula getirip götürdüm ve okulunu bitirebildi. Liseyi bitirdiğinde durumu ağırlaşınca merdivenlerden indirip çıkarmak zorlaştı. Asansörü 6 ay önce büyük oğlumun aklıma getirdi. Demirciyle görüştüm ve böyle bir şey yaptırdım." diye konuştu.

Yürüyemeyen oğlu için evinin balkonuna asansör yaptırdı ViDEO

ARTIK EVİNE DAHA KOLAY GİRİP ÇIKIYOR

Asansörü yaptırırken komşuların şaşırdığını söyleyen Bal, başka engellilere de örnek olduğunu belirtti.

Evine artık daha kolay girip çıkabilen Erkan Bal da babasının kendisi için böyle bir asansör yaptırmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.