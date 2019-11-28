Yürüyüşlerinize HUAWEI WATH GT 2 akıllı saat eşlik etsin

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve kısa bir süre içerisinde dikkatleri üzerine çeken HUAWEI WATCH GT 2, oldukça gelişmiş sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra, tasarımsal olarak da oldukça etkileyici görünüyor. Birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran akıllı saat, yaşamınızı daha sağlıklı bir hale getirmek için size birçok seçenek sunuyor.

#HiçÇıkarma sloganıyla oldukça iddialı olan HUAWEI WATCH GT 2; sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, yoga ve obezite ile mücadele gibi konularda da en yakın yol arkadaşınız olmaya aday. Gelin hep birlikte, bu akıllı saatin kullanıcılara sunduğu özelliklere bir göz atalım.

BIRAKIN ADIMLARINIZI HUAWEI WATCH GT 2 TAKİP ETSİN

Gelişen teknoloji sayesinde, günümüzde hemen hemen herkes adımlarını sayabiliyor. Peki adım atmanın ve bunların sayısını öğrenmenin size ne gibi bir faydası olabilir?

Tıpkı stres, uyku kalitesi ve nabız takibi konularında olduğu gibi, günlük kaç adım attığınız da sağlığınız için oldukça önemli. Ayrıca metabolizmanızın sağlıkli bir şekilde çalışabilmesi için her gün düzenli egzersiz yapmanız gerekiyor.

Uzmanlar, günde 10 binin üzerinde adım atmanın, sağlıklı yaşam açısından son derece faydalı olduğunu söylüyor. Peki düzenli olarak yürüyüş yaparsak ve 10 bin adım hedefine ulaşırsak, vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur hiç düşündünüz mü?

Şeker hastalığına yakalanma riski azalır

Kalbiniz daha hızlı kan pompaladığından, güçlenir ve kalp krizi riski azalır

Beyin sağlığı gelişir

Hareketsizliğin neden olduğu obezite riski azalır

Kemik ve kaslarınız daha da güçlenir

Yüksek tansiyon riski azalır

Uyku kaliteniz artar

Stresi düzenler

Bağışıklık sistemini düzene sokar

2018 yılında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya üzerindeki yetişkin nüfusun dörtte biri, yeterince hareket etmediği ve egzersiz yapmadığı için kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yayınlanan bu rapor, aslında adım atmanın ve egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

15 FARKLI EGZERSİZ TÜRÜNÜ DESTEKLEYEN HUAWEI WATCH GT 2 İLE SAĞLIĞINIZ EMİN ELLERDE

HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporunu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporunu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) destekliyor.

Bu sporlardan, yaklaşık olarak 190 veri türünü kesintisiz izleyebilen akıllı saat; egzersiz öncesinde, egzersiz esnasında ve egzersiz sonrasında size tavsiyelerde bulunuyor.

GPS ve GLONASS uydu konumlandırma sistemlerini destekleyen akıllı saat, bir yürüyüş veya maratonu tamamladıktan sonra, tam olarak nerede olduğunuzu ve parkurunuzdaki ilerlemenizi hassas bir şekilde sizlere gösterebiliyor.





Üstelik hepsi bu kadar da değil. HUAWEI WATCH GT 2 modelinde bir de hareketsizlik uyarısı özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde saat, belirli bir süre sonra ayağa kalkmanız ve hareket etmeniz gerektiğini size hatırlatıyor. Ancak eğer isterseniz, bu hareketsizlik uyarı özelliğini de kapatabiliyorsunuz.

Düzenli egzersiz yapmanın ve yürümenin insan sağlığı üzerinde ne kadar etkili olduğunun farkında olan Huawei, WATCH GT 2 modelinde kullandığı teknolojilerle, sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunuyor.

Spor ile müziği ayıramam diyenlere de bir cevabı olan HUAWEI WATCH GT 2, 500 adet şarkıya kadar depolama kapasitesi ve sahip olduğu dahili hoparlörler sayesinde, kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor.

3 BOYUTLU CAM VE İKİ FARKLI KASA BOYUTU

3 boyutlu cam tasarımı ve iki farklı kasa boyutuyla kullanıcıların karşısına çıkan HUAWEI WATCH GT 2’nin, 42mm modeli 390 x 390 piksel ekran çözünürlüğü sunarken, 46mm olan model ise 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda bu AMOLED ekranların toza ve suya karşı tamamen dayanıklı olduğu hatırlatalım.

KIRIN A1 VE 2 HAFTAYA KADAR PİL ÖMRÜ

Sahip olduğu düşük güç tüketim algoritmaları sayesinde, şarj konusunda kullanıcıları bir hayli memnun edecek HUAWEI WATCH GT 2, Kirin A1 işlemcisi ile birlikte 2 haftaya varan şarj ömrü sunuyor.

Özellikle yüksek işletme performansı ve inanılmaz düşük güç tüketimi sağlayan bu işlemci, aynı zamanda, gelişmiş bir Bluetooth işlem birimine, güçlü bir ses işlem birimine, ultra düşük güç tüketimi uygulama işlemcisine ve ayrı bir güç yönetim birimine de sahip.

Günümüzde piyasaya çıkan akıllı saatlerin 1 veya 2 gün şarj ömrü sunduğunu düşünürsek, Huawei'nin bu konuda oldukça iyi bir iş çıkardığını söylememiz gerekiyor.





#HiçÇıkarma sloganının hakkını fazlasıyla veren ve sağlıklı bir yaşama sahip olmak isteyen kullanıcıların ilgisini çeken HUAWEI WATCH GT 2, sahip olduğu bu etkileyici özellikleri ile birlikte, hem sağlıklı yaşamanıza katkı sağlayacak, hem de kolunuza şık bir dokunuşa imza atacak.

HUAWEI WATCH GT 2’nin 46mm versiyonu, 1499 TL fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HUAWEI WATCH GT 2'NİN STRES İLE BAŞ ETME KONUSUNDA NELER YAPABİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN