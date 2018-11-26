Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçı manşetlerine taşıyan Trabzon yerel basını, ezici bir oyunla kazandıklarına vurgu yaptı.

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2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

İstanbul'da trafik sorununun ortadan kalkması ve her yere kolay ulaşım sağlanması için metro yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.