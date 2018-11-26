Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı terör saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde paketlenip Türkiye'ye getirilmişti.
İTİRAF ETMİŞTİ
Yusuf Nazik, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf etmişti.