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Yusuf Özoğul sandık başında

Pendik'te seçim broşürü dağıttı sırada Mine Koraş'ın tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul, "İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

İHA | 31.03.2019 - 10:02..
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İstanbul Pendik'te seçim broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul, İyi Partili Mine Koraş tarafından sözlü tacize maruz kalmış ancak sağduyusunu korumuştu.

Sonrasında Mine Koraş tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekmiş, sosyal medyada Yusuf Özoğul’a çok sayıda destek mesajı gelmişti. Yaşanan bu çirkin saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yusuf Özoğul’a sahip çıkarak bir araya gelmiş, ‘’İyi ki varsın Yusuf’.’ demişti.

Yusuf Özoğul sandık başında

"İNŞALLAH ADALET YERİNİ BULACAK"

Kendisine yönelik tacize rağmen soğukkanlılığını koruyarak takdir toplayan Yusuf Özoğul, sandığa giderek oyunu kullandı. Adaletin yerini bulacağını belirten Yusuf Özoğul, "Bu seçim bir yerel seçimdir. Ancak bu seçim 15 Temmuz’da tankların önüne atılanların, bombalara maruz kalanların seçimidir. Bu seçim şehitlerimizin seçimidir. İnşallah adalet yerin bulacak her şey iyi olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

Yusuf Özoğul sandık başında

Yusuf Özoğul sandık başında

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