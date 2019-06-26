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Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Yapımı tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın, yüzde 33'ü tamamlandı.

AA | 26.06.2019 - 09:40..
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Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

AYDA 200 BİN METREKÜP GÖVDE BETON HEDEFİ

Yusufeli Barajı'nda gövde betonu dökümüne 10 Temmuz 2018'de başlandığı ifade edilen açıklamada, toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin, ayda ise 200 bin metreküp gövde beton dökülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

ENERJİ ÜRETİMİ  MİLYAR KİLOVATSAAT

Açıklamada, yapılan planlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, "Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü, 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaattir. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları, planladığı şekilde devam etmektedir. Ayrıca enerji santralinde elektromekanik parçalarının montajlarına da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak devam ediliyor." dedi.

Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

YÜZDE 33'LÜK FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Barajın gövdesinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "25 Haziran 2019 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda 1.3 milyon metreküp gövde betonu dökülerek, gövde betonunda yüzde 33'lük gerçekleşme sağlanmıştır. Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir." ifadeleri yer aldı.

Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar lira katkı sağlayacağına işaret edilerek, proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı'nda günlük dökülen beton hacminin 7 bin metreküpe ulaşarak, bu alanda Türkiye'nin rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

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