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Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES'te fiziki gerçekleşmenin yüzde 70'i sağlandı.

AA | 19.08.2019 - 17:03..
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Yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in inşasına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

KRET ALTI KAZILARI 2018DE TAMAMLANDI

Baraj gövdesi kret üstü kazıları 20 Haziran 2014'te başlayıp 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, 2 Temmuz 2015'te başlanan baraj gövdesi kret altı kazıları ise 22 Haziran 2018'de bitirildi.

Yusufeli Barajı hızla yükseliyor VİDEO

BETON KAPLAMA İŞLMLERİ DEVAM EDİYOR

Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor.

Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

Yusufeli Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı

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