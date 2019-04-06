Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 3 oy farkla seçimi önde tamamladı.

1 OY DAHA İPTAL EDİLİRSE YENİDEN SEÇİM

Daha sonra CHP’liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundular. İl seçim kurulu CHP’lilerin itirazı üzerine yaptığı incelemede iki oy pusulasında itirazı kabul gördü. 1 oy pusulasında daha itiraz kabul görürse ilçede seçim iptal edilecek. Kararı ise Yüksek Seçim Kurulu verecek.

AK Parti adayı Eyüp Aytekin

"BİR FARK OY VAR, SEÇİMİN YENİLENMESİNE GEREK YOK DENDİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yusufeli Belediye Başkanı adayı Barış Demirci, Yusufeli ilçesinde yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak ciddi itirazlarının söz konusu olduğunu söyledi.

Demirci "Yapılan sayımlar sonrası AK Parti, CHP’nin üç oy önündeydi. İtirazlar neticesinde Kazım Karabekir Mahallesinde 1004 nolu sandıkta sandık kurulu üyelerinin zarfı açarken yırtmış oldukları 1 adet Cumhuriyet Halk Partisi oy pusulası Yusufeli ilçesi seçim kurulu tarafından, geçersiz hale getirilmişti. İl Seçim Kurulu’na yapmış olduğumuz itiraz neticesinde bu oyu geçerli hale getirdik. Öte yandan 1008 numaralı sandıktan hiçbir haklı sebep olmaksızın, yakılan 2 adet zarfımız söz konusuydu, tutanağa yazılmıştı. Oy kullanan sayısı aynı, sandıkta çıkan zarf sayısı aynı olmasına rağmen iki adet yakılan zarfın usulsüzlüğü İl Seçim Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bunu kararın ardından arada 1 fark kalıyor. İl Seçim Kurulu arada 1 fark var seçimlerin yenilenmesine gerek yoktur şeklinde bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

CHP adayı Barış Demirci

"İNANIYORUZ Kİ SEÇİMLER YENİLENECEK"

1018 numaralı sandıkta ise başkanlık pusulasının kayıp olduğu iddialarında bulunan Demirci "İlçe ve İl Seçim Kurulu bu itirazıma cevap olarak şunları söylemiştir. Oy kullanma kabininde iki adet başkanlık pusulası bulunmuştur. İki adet oy pusulasının ise seçmen tarafından cebinde götürülme ihtimalini gerekçe göstererek, bu kayıp 4 oy pusulası hakkında taleplerimiz reddedilmiştir. İki adet oy pusulası seçmen tarafından cebine götürülme ihtimali vardır diye hiçbir talep reddedilemez. Bu farazi bir gerekçedir. Bu soyut bir gerekçedir. 298 sayılı seçim kanununa göre sandık sonuç tutanaklarının 12. maddesinde zarfın içerisinde bulunan başkanlık oyu çıkmaması halinde başkanlık oyu çıkmadı diye tutanak tutulması zorunludur. Böyle bir tutanak olmamasına rağmen ilçe ve İl Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar maalesef usul ve yasaya aykırıdır. Gelmiş olduğumuz noktada Yüksek Seçim Kurulu kararı verecek. Bizim inancımız tamdır YSK, Yusufeli seçimlerini yenilemesine karar verecek” dedi.

Yapılan itirazlar kabul görürse ilçede, 5 bin 219 seçmen yeniden sandığa gidecek.

AK PARTİ CEPHESİ: "CHP'NİN OY KAYBI İDDİALARI ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR"

CHP’nin herhangi bir oyunun çalındığını, oy kaybettiği iddialarının ispatlanmadığını belirten İlçe Seçim Kurulu AK Parti İtiraz Yetkilisi İsmail Hakkı Tekin, şunları söyledi:

“Her nasılsa CHP kendisinin önde olduğunu zannederek kutlamalarını bu yönde sürdürmüşlerdir. Oysa ki sandık sonuç tutanaklarında AK Parti 3 oyla seçimi önde tamamladığı aşikardır. Soyut iddialar üzerine CHP ilçe seçim kuruluna itirazlarını sürdürmeye devam etmiştir. Tabi bu soyut itirazların ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilirken hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında yapılmadığı ortadadır. Çünkü ilçe seçim kurulunda bir başkan iki memur ve tüm siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. 7 ayrı sandığı yapılan 4 oy kaybı yaşadığı iddiaları neticesinde Yusufeli İlçe Seçim Kurulu bir karar almıştır. 7 farklı sandıktaki tüm oylar açılmış ve CHP’nin herhangi bir oy çalındığı veya oy kaybettiği iddiası ispatlanamamıştır. 1015 nolu sandık kurulu tutanak defterinin bir adet zarf ve oy pusulalarının kabinde kullanılmış sandığa atılmadan iptal edilmiştir. Yine aynı tutanakta bir adet İYİ genel meclis üyesi pusulası, 2 adet belediye başkanlığı pusulası, 2 adet belediye meclis pusulası kabinde bırakılmış, sandığa atılmamıştır şeklinde sandık kurulu tutanak defterine işlenmiştir. CHP’nin 4 oy kaybımız var iddiaları bu şekilde ilçe seçim kurulu tarafından söz konusu sandık tutanak defterine işlendiği aslında herhangi bir oy kaybının olmadığı doğrulamaktadır. Muhalefet partisinin oylarımızın kaybolduğu, oylarımızın çalındığı hususu ağır bir itham oluşturmaktadır. AK Parti İlçe Seçim Kurulana itiraz yetkilisi hukukçuları olarak söz konusu itham ve iddiaların doğru olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini önemli arz ediyoruz”

AK PARTİ ADAYI AYTEKİN: "DAHA OYLAR SAYILIRKEN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPTILAR"

AK Parti Yusufeli Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin ise seçim günü final oylarının sayıldığı anlarda CHP’lilerin sokakta sevinçlerine tanık olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim günü Yusufeli’nde AK Parti olarak beklediğimiz sonuçların altında bir sonuç almaya başladık. Baş başa giden, bir rakibimizin bir bizim öne geçtiğimiz süreçte final oylarının geldiği anlarda rakip partinin üyelerinin sokakta sevinç gösterileri yapmalarına tanık olduk. Beklemediğimiz bir sonuç olduğundan dolayı yani alanda yaptığımız çalışmalarda açık ara seçimleri alacağımız ümidi vardı. Alanda öyle bir hissiyatımız olmasına rağmen böyle bir şey ile karşılaşınca ilk anda hakikaten kaybetmiş olabiliriz duygusu hakim oldu. Ama ıslak imzalı evraklar geldiğinde bizim seçimi kazandığımızı ama çok az bir farkla kazandığımızı gördük. Rakibin 10-15 dakikalık sevinç çığlıklarından sonra adayının yaptığı açıklamada da bizim önde olduğumuzu seçimi aslında bizim kazandığımızı sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Ama itiraz süreçlerini sürdürmeye devam etti. Bunu sürdürürken de bu coğrafyaya uymayan bir takım paylaşımlarla sosyal medya üzerinden rakip partinin tarafları bugün ifade etmekte bile zorlandığım ifadelerle seçim sürecinin manipüle edildiğini kazanan partinin kazanmayan bir parti durumuna getirildiğini dolayısıyla sandıklara sahip çıkılması gerektiği ile ilgili bir algı oluşturdular. Hakta, hukukta, adalette milletin iradesi sandıklarda ilk anlardan itibaren tecelli etmişti. Kazanılmış bir seçimin sanki masada kaybedilmiş gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını siyasi arenada uygun bir davranış olmadığının altını çizmek istiyorum. Seçimi aslında biz kazanmıştık ama sokakta rakip partinin kazandığı yönünde bir algı sahip olmuştur.”