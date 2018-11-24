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Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü.

DHA | 24.11.2018 - 19:48..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü.

9 MİLYON METREKÜPE İNDİ

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküpe düştü. Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli'ye yaklaşık 1 ay yetecek miktarda su kaldığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

Yuvacık Barajı'nda bir aylık su kaldı

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