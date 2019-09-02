Yüz tanıma teknolojisindeki gizlilik sorunları devam ediyor

Yüz tanıma teknolojisi şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Kimlik kanıtlamanın en iyi yolunun, biyometrik veriler olduğunu söyleyen uzmanlar, genellikle yüz tanıma sistemine sıcak bakıyor, fakat yine de kişiye özel bu verileri kullanmak zaman zaman gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

İNSANLAR GÖZETİM ALTINDA

Çin, Doğu Türkistan bölgesinde her sokağa yerleştirdiği kameralar ile bölge sakinlerini sıkı bir takip altında tutarken, İsrail hükümeti de Batı Şeria sakinlerini yüz tanıma teknolojisini kullanarak takip altında tutuyor. "Rekognition" isimli yazılım ile kullanıcıların yüzlerinden duygu durumları anlaşılabiliyor

SAN FRANCISCO YASAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin San Francisco kenti yönetimi, polisin ve belediyeye bağlı diğer kurumların vatandaşları yüz tanıma teknolojisiyle teşhis etmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasağın ardından Avrupa Komisyonu da AB ülkelerindeki yüz tanıma teknolojisinin kullanımını kısıtlamak için çalışmalara başlamıştı.

Yüz tanıma teknolojisi üzerine art arda gelen kısıtlamalar üzerine bu teknolojinin neden bu kadar yaygın bir şekilde kullanıldığı konusundaki tartışmalar, son haftalarda yoğunlaşarak devam ediyor.

FACEAPP UYGULAMASI PATLAK VERDİ

Yüz tanıma teknolojisi konusunda yaşanan en büyük tartışmalardan bir diğeri ise Rus FaceApp uygulaması üzerinden patlak verdi. Kişilerin yüzlerini yaşlandıran ve geçen aylarda bir hayli popüler hale gelen uygulama hakkında yüz tanıma teknolojilerini geliştirmek için kişilerin fotoğraflarının kullandığını söylenmişti.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Makine öğrenmesi temelli çalışan yüz tanıma teknolojisi, var olan verilerden beslenerek öğreniyor. Örneğin, yapay zekayı içerisinde kedi bulunan binlerce fotoğraf sunuluyor ve yapay zekâ bu fotoğraflarda kedinin nasıl bir şey olduğunu, şeklini duruşunu ve davranışlarını öğreniyor.

Yapay zeka, aynı yöntemi insan yüzü tanımada da kullanıyor. Önce insan yüzünü tanımayı öğrenen yapay zeka sistemleri, yüzdeki iki göz arasındaki mesafeyi; burun, kaş, ve ağız arasındaki mesafeleri hesaplıyor ve kişileri tanımaya çalışıyor.

Yüz tanıma teknolojisinin son yıllarda getirdiği gizlilik endişeleri, önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.

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