Yüz tanıma teknolojisinin yeni durağı: Araba kiralama

Yüz tanıma teknolojisi günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Araba kiralama hizmetleri de hem zamandan tasarruf etmek hem de güvenliği sağlamak için bu teknolojiyi kullanmaya başladı.

30 SANİYEDE YÜZ TANIMA

Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, sadece yüzünüzün taraması yapılarak araba veya bisiklet kiralama hizmeti alınabiliyor. Bir kimlik göstermek yerine, sadece araba penceresinden kameraya bakıp yüzünüzün taranmasını sağlıyorsunuz ve bilgileriniz otomatik olarak veri tabanına aktarılıyor. 'Fast Lane' adı verilen bu servis önümüzdeki 6 ay içinde 40 havalimanına daha yayılacak. Araba kiralarken uzun uzun kimlik bilgilerinizi kaydetmek yerine sadece 30 saniye süren yüz tanıma sistemini kullanarak işlemlerinizi çabucak halledebiliyorsunuz.





NE KADAR GÜVENLİ?

Kimlik kanıtlamanın en iyi yolunun biyometrik veriler olduğunu söyleyen uzmanlar, bu sistemi öneriyor, fakat yine de kişiye özel bu verileri kullanmak gizlilik endişesi de yaratabiliyor. Son zamanlarda Çin'de meydana gelen gizlilik sorunları bunun en büyük kanıtı olarak görünüyor. Sizce yüz tanıma teknolojisi ne kadar güvenli?