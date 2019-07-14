Yüzbinlerce genç KPSS'de ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

645 BİN ADAY SINAVA GİRDİ

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alıyor.

Bugün öğleden sonra 14.45'te KPSS Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak.