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Yüzerken kalp krizi geçiren genç kurtarılamadı

Antalya'da denizde boğulan 21 yaşındaki genci, sağlık ekiplerinin 1,5 saat süren kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

DHA | 26.06.2019 - 10:21..
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gĞÜÜTÇ

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne giden 21 yaşındaki Kadir Sayılı, yüzmek için denize girdi.

DENİZ ÜZERİNDE HAREKETSİZ KALDI

Bir süre sonra Sayılı'yı deniz üzerinde hareketsiz şekilde yattığını görenler, yüzerek yanına gitti. Denizden çıkarılan Sayılı'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı.

DÖNDÜRÜLEMEDİ

Kalbi duran gence sağlık ekipleri ve ilk yardım eğitimi alanlar 1,5 saat boyunca kalp masajı yaptı. Kalbi çalışmayan Sayılı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede de müdahale edilen Kadir Sayılı, yaşama döndürülemedi.

Sayılı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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