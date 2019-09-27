Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

1 yıldır eğitim gören astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Törende askerleri selamlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ant içen askerleri tebrik etti. Kürsüde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise öğrenimi tamamlayan öğrenci ve ailelerine seslendi. Çitil, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yüzlerce astsubay arasında oğlunu arayan anne ViDEO

YÜZLERCE ASKER ARASINDA OĞLUNU ARADI

Tören sonunda aileler çocuklarıyla hasret gidermek için tören alanına girdi. Aileler bol bol fotoğraf çektirip bu gurur gününe ortak oldular. Kalabalığın içerisinde gözü yaşlı bir anne ise, ’’Oğlum. Ali neredesin ?’’ diyerek yüzlerce öğrencinin arasında oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla ona sarılarak, hasretini giderdi.