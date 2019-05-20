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Yüzlerce civciv çöp konteynerinin önünde ölüme terk edildi

Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu.

DHA | 20.05.2019 - 16:24..
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Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.Yüzlerce civciv çöp konteynerinin önünde ölüme terk edildi

CANLI CİVCİVLERE SOKAK SAKİNLERİ SAHİP ÇIKTI

Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

Yüzlerce civciv çöp konteynerinin önünde ölüme terk edildi

Yüzlerce civciv çöp konteynerinin önünde ölüme terk edildi

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