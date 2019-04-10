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Yüzlerce hurda motosiklet MKE'nin geri dönüşümüne gidiyor

Gaziantep’te çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilen bin 57 motosiklet geri dönüşüm için Makine Kimya Endüstrisine gönderildi.

İHA | 10.04.2019 - 06:29..
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Son 1 yıldır trafik polis ekipleri ve jandarmanın yaptığı denetimlerde muayene, ruhsat, sigorta ve plaka bulunmaması gibi nedenlerle trafik tescili bulunmayan ya da çalıntı, sahte plaka ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı belirlenen motosikletler geri dönüşüme gönderiliyor.

Yüzlerce hurda motosiklet MKE'nin geri dönüşümüne gidiyor

Yüzlerce hurda motosiklet MKE'nin geri dönüşümüne gidiyor

Trafik ekiplerince el konularak yediemin otoparkına çekilen ve yapılan çağrı ya da tebligatlara rağmen yaklaşık 6 aydır sahipleri tarafından geri alınmayan bin 57 adet motosiklet, Makine Kimya Endüstrisine (MKE) gönderildi.

Otoparkta polis nezaretinde ahtapot vinç yardımıyla tırlara yüklenen motosikletler yola çıkartıldı.

Yüzlerce hurda motosiklet MKE'nin geri dönüşümüne gidiyor

2018 yılında ise toplam bin 500 hurda motosikletin yaklaşık 15 tır ile MKE’ye gönderildiği öğrenilirken, bu araçların MKE’de parçalara ayrılarak ihale ile satıldığı ya da fabrikalarda barut, roket, silah, mühimmat, fişek, patlayıcı yapımında kullanıldığı belirtildi.

Yüzlerce hurda motosiklet MKE'nin geri dönüşümüne gidiyor

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