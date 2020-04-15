Yüzlerce mahkumdan Kim Kardashian’a teşekkür mektubu

ABD'de koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor.

Salgının hapishanelere sıçramaması için uzmanlar, acil önlem alınması çağrısında bulunmaya devam ediyor.

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian da cezaevindeki mahkumların serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

YÜZLERCE TEŞEKKÜR MEKTUBU GELDİ

Kardashian'a, yüzlerce mahkumdan teşekkür mektubu geldi. Aldığı mektupları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kardashian, bazı zarfların yanı sıra el yazısı ile yazılmış bir notu da gösterdi.

"ÇIKINCA GÖRÜŞÜRÜZ"

Kardashian'ın paylaştığı notta, "Teşekkürler Kim, şimdi bir randevum mu var yani? Şimdi eve gitme zamanı. Çıkar çıkmaz ilk iş sana teşekkürlerimi sunacağım." ifadeleri dikkat çekti.







