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Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

Hatay'da, alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 60 bin liralık 3 kolye çaldıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

AA | 16.11.2019 - 12:53..
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Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kuyumcu işleten bir Suriyeli, siyah çarşaflı 5 kadının, alışveriş yapma bahanesiyle dükkanından yaklaşık 60 bin liralık 3 kolyeyi el çabukluğuyla çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

YÜZLERİNİ PEÇEYLE ÖRTTÜLER

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından yüzlerini peçeyle örten 5 kadını, yanlarındaki 7 yaşlarında kız çocuğunun eşkalinden tespit etti.

Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında İZLE

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuyumcuya önce 3 kadının girmesi ve işletmeciye bir şeyler anlatması, bu sırada kadınlardan birinin ise vitrindeki kolyeleri el çabukluğuyla alması, ardından yanında kız çocuğuyla giren 4'üncü kadına bunları vermesi yer alıyor. Kadınlardan diğerinin de işletme önünde gözcülük yaptığı görülüyor.

Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ekiplerce yakalanan İ.P, K.M, Ç.P, S.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

Yüzleri peçeli 5 kadın hırsız, kuyumcuyu soydu

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